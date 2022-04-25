Süt Sığırı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Sığırı Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Süt Sığırı Yetiştiricisi ne iş yapar, Süt Sığırı Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Sığırı Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Sığırı Yetiştiricisi Tanımı;

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Süt Sığırı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Sığırı Yetiştiricisi Maaşları

Süt Sığırı Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süt Sığırı Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Sığırı Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.18

Meslek Adı :

Süt Sığırı Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt sığırı yetiştiriciliği konusunda barınaklar kurma, damızlık seçimi, sürü yönetimi, sağlıklı ve kaliteli süt üretimi, hastalıklarla mücadele ve süt sığırlarının beslenmesi yeterliliklerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt Sığırı Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yem bitkilerini yetiştirmek

b) Süt sığırı çiftliklerini planlamak

c) Süt sığırı çiftliğinde alet ekipmanları kullanmak

d) Süt sığırlarını beslemek

e) Süt sığırlarında sürüyü yönetmek

f) Süt sığırlarında sağlıklı süt üretmek

g) Süt sığırı hastalıklarını bilmek, hastalıklara karşı koruyucu önlemleri almak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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