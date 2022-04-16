Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.69

Meslek Adı :

Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt ve süt ürünleri gibi gıdaların satışının yapıldığı işyerlerinde, ürünleri satışa hazır hale getiren, ürünleri müşterilere tanıtan ve satışını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt ve Süt Ürünleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolapların, soğutucuların, rafların, tezgahların ve çalıştığı alanın sağlık kurallarına göre temizliğini ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

b) Süt ve süt ürünlerinin besin değerleri bozulmadan saklanmasını, korunmasını ve satışının yapılmasını sağlamak,

c) Satışı yapılacak ürün çeşitlerini, kesmek, dilimlemek, paketlemek gibi işlemlerle satışa hazır hale getirmek,

d) Satılacak ürünleri, cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırmak, tezgah, raf ve/veya reyonlara yerleştirmek, cinslerini ve fiyatlarını belirten etiketler koymak,

e) Gerektiğinde, satışı yapılan süt ürünlerinden müşterilere tattırarak almak istediği ürünlerle ilgili karar vermesine yardımcı olmak,

f) Müşterinin talebi halinde, ürünün taşınması, saklanması, pişirilmesi, tüketime şekilleri, besin değerleri gibi konularda bilgi vermek,

g) Müşterinin istediği çeşitte ve miktardaki ürünleri gerektiğinde tartarak satışını yapmak, paketlemek, gerektiğinde ücretini almak, satış fişini düzenlemek ve müşteriye teslim etmek,

h) Tezgahlarda ve reyonlardaki ürünleri kontrol etmek, azalan ürünlerin yerine depodan takviye yapmak,

i) Ürün stoklarını kontrol etmek, biten ve azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

j) Bozulan veya kullanım tarihi geçen ürünlerin imhasını veya ilgili firmaya iadesini sağlamak,

k) Ürünlerin korunduğu ve teşhir edildiği dolap ve soğutucuları kontrol etmek, ısı ayarlarını yapmak, düzenli aralıklarla bakımlarının yapılmasını sağlamak, arızalanmaları halinde tamir edilmelerini sağlamak,

l) Müşterilerin istek, memnuniyet ve şikayetlerini almak, bunları yetkililere iletmek,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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