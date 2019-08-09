Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 835 bin 172 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 835 bin 172 ton oldu. Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 121 bin 735 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 51 bin 742 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 401 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı.

Yoğurt üretimi 98 bin 271 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Ayran üretimi ise 59 bin 130 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalış gösterdi. Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı.

Kaynak: İHA