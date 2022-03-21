Süt Ve Ürünleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Ve Ürünleri Teknikeri görev tanımı nedir, Süt Ve Ürünleri Teknikeri ne iş yapar, Süt Ve Ürünleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Ve Ürünleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Ve Ürünleri Teknikeri Tanımı;

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Süt Ve Ürünleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Ve Ürünleri Teknikeri Maaşları

Süt Ve Ürünleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süt Ve Ürünleri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Ve Ürünleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.04

Meslek Adı :

Süt Ve Ürünleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Süt fabrikaları ve mandıralarda, sütten yağ, yoğurt, ayran, peynir, dondurma, süt tozu gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi, korunması ve pazarlamasında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt ve Ürünleri Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Süt üretiminin ve sütün besin değerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmak,

b) Sütte bulunan mikroorganizmaları ve süt asidi bakterilerinin metabolizmasını incelemek,

c) Süt ve ürünleri kaynaklı enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmeleri için önlem almak,

d) Süt üretim tekniklerini uygulayarak pastörize, sterilize, aromalı süt ve benzeri ürünleri üretmek,

e) Tereyağı, peynir, ayran, yoğurt, dondurma, süt tozu ve benzeri ürünleri üretimini yapmak,

f) Süt ve ürünlerinin kalite kontrol, depolanma, korunma, ambalajlama ve pazarlama yöntemlerini uygulamak,

g) Sütün elde edilmesinden pazarlama aşamasına kadar olan süreçte temizleme ve mikroplardan arındırma işlemini uygulamak,

h) Süt endüstrisinde kullanılan yardımcı ve katkı maddelerinin kimyasal, fiziksel yapılarını, fonksiyonlarını, sağlık ve beslenme ilişkilerini üretim sürecinde dikkatle değerlendirmek,

i) Süt atıklarının, genel özellikleri ve bunların değerlendirilme yöntemlerini uygulamak,

j) Süt işletmelerinde kullanılan makine ve ekipmanlarının bakım ve onarımlarını bilmek ve yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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