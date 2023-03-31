Süt vermemek için uyumuş numarası yapan İnek görenleri hayrete düşürdü!

İngiltere'de Doris adlı inek süt vermemek için uyuyormuş gibi yapınca sahibi onu kameraya aldı ve sosyal medyada paylaştı. O paylaşım milyonlarca kişi tarafından beğenilince dünya basınında da yerini aldı.

"İNEKTEN ÇOK İNSAN"

İngiltere'nin Wight adasında bir çiftlikte yaşan 200 inekten birisi olan Doris tüm dünyanın dikkatini bir hayli çekti. İneğin sahibi John Brodie süt sağmak için Doris'in yanına her gittiğinde süt vermemek için uyuyormuş gibi yapması dikkatini çekti. Ardındansa ineği videoya alan sahibi TikTok'ta paylaşınca bir buçuk milyondan fazla kişi beğendi. Olayı haberleştiren ABD ve İngiliz basınına röportaj veren ineğin sahibi "İnekten çok insan" ifadelerini kullanarak ineğin yaptığı kurnazlığın farkında olduğunu ifade etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kendilerini Doris gibi hissettiklerini belirterek birbirinden ilginç yorumlarda bulundular.