Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı görev tanımı nedir, Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı ne iş yapar, Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı Tanımı;

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Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı Maaşları

Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5212.02

Meslek Adı :

Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Sokak, Tezgah Ve Pazar Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Cadde Ve Sokak Yiyecek Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sütü üretim yapan özel şahıs ve kişilerden satın alarak yada kendi evinde hayvan beslemek suretiyle elde ettiği sütü günlük olarak belirlenmiş müşterilerine ücret karşılığında satış yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sütçü , işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üreticilerden müşterilerine dağıtımını yapabileceği miktarda süt satın almak,

b) Devamlı süt alımı yapmak için bağlantı kurmak,

c) Satın aldığı yada kendisi tarafından evinde hayvan besleyerek elde ettiği sütü kendisine ait araç üzerinde bulunan depoya doldurmak,

d) Müşterilerine dağıtım yapmak üzere yerleşim mahalline gitmek,

e) Satın almak için gelen müşterilerine istedikleri miktarda litre ile ölçerek süt vermek,

f) Süt ücretlerini hesaplayarak nakit yada aylık toplam olarak tahsil etmek,

g) Günlük süt dağıtımından sonra depoda süt kalmış ise depoyu boşaltarak kalan sütü korumaya almak,

h) Boşalan süt deposu ve kullandığı malzemeleri sıcak su ile yıkamak,

i) Hayvan beslemek suretiyle süt elde ediyor ise hayvanlardan süt sağımı yapmak veya yaptırmak,

j) Hayvanlar için beslenme, bakım ve barınma faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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