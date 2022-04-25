Süthane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süthane İşçisi görev tanımı nedir, Süthane İşçisi ne iş yapar, Süthane İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süthane İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süthane İşçisi Tanımı;

__

Süthane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süthane İşçisi Maaşları

Süthane İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süthane İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süthane İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.11

Meslek Adı :

Süthane İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt inekleri sağma, yetiştirme ve üretme işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süthane İşçisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan yetiştirme işçisi (Genel) (6124. 01)?de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Süt sağma, süzme ve soğutma gibi işlerde uzmanlaşmak,

c) Sağılacak inekleri süt sağma istasyonlarına götürüp, sağılmaya hazırlamak,

d) Makine veya elle sütünü sağmak,

e) Sağılan sütü süzüp, soğutup, büyük kaplara aktararak işleme merkezine göndermek,

f) Ahır ve süt sağma yerlerini temizlemek,

g) Ahırlarda hayvanlara yeni yataklar hazırlamak,

h) Pazar için buzağı seçmek,

i) Süt kaplarını temizlemek,

j) Sütün yağını alıp, kremasını ayırmak,

k) Yoğurt ve peynir yapmak,

l) Süt hayvanları için yetiştirilen otları dikip, yetiştirerek harmanlayabilir,

m) Üretim ve diğer kayıtları tutabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?