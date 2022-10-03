Süthane/ Mandıra İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süthane/ Mandıra İşçisi görev tanımı nedir, Süthane/ Mandıra İşçisi ne iş yapar, Süthane/ Mandıra İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süthane/ Mandıra İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süthane/ Mandıra İşçisi Tanımı;

__

Süthane/ Mandıra İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süthane/ Mandıra İşçisi Maaşları

Süthane/ Mandıra İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süthane/ Mandıra İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süthane/ Mandıra İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.05

Meslek Adı :

Süthane/ Mandıra İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli süthane/mandıra mamullerinin hazırlanmasında yer alan işlerin tamamını veya bir kısmını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Süthane/Mandıra İşçisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zararlı bakterileri yok etmek için çiğ süt veya diğer süthane/mandıra mamullerinin hazırlanmasında kullanılmak üzere bakteri kültürü yapmak,

b) Sütten kremayı ayırarak yayıkta tereyağı yapmak,

c) Sütü pıhtılaştırarak peynir yapmak,

d) Dondurma yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?