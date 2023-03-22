Sütten daha yararlı o besin! Kalsiyumu, demiri tavan yaptırıyor: O hastalıkların korkulu rüyası!

Dut yaprağı, dut meyvesi kadar sağlık açısından birçok faydası olan bir yapraktır. Dut yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen çay birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.



Dut çayı yapmanın yanı sıra çeşitli kullanımları vardır. Onlara bakalım.





Dut yapraklarından yapılan çay da egzama tedavisinde kullanılmaktadır. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde günde 3 bardak dut yaprağı çayı içilmesi tavsiye edilir.

Günde 2 bardak dut çayı içmek vücuda canlılık ve dayanıklılık verir. Yapılan araştırmalara göre dut yaprağı özünün fil hastalığına iyi geldiği bulunmuştur.

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Ayrıca diş ağrısı için gargara olarak kullanıldığında ağrı kesici özelliği vardır. Dut yaprağı çayının bir diğer önemli özelliği de rahatlatıcı etkiye sahip olmasıdır. Zihni ve bedeni rahatlatmaya yardımcı olur.

DUT YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı kuru dut yaprağı

1 litre su

HAZIRLIK

1 litre kaynamış suya 2 yemek kaşığı kuru dut yaprağı koyun. Bu şekilde yaklaşık 2 saat yapmasına izin verilir.

Demleme tamamlandıktan sonra çayı süzün ve gün boyunca dönüşümlü olarak bu çayı için. Özellikle yemeklerden önce içilirse faydalıdır.

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ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ VAR

Ateş düşürücü etkisini görmek için dut yaprağından yapılan çayın içilmesi yeterlidir.

İDRAR SÖKTÜRÜR

Dut yaprağı çayı idrar söktürücü etkiye sahiptir ve vücuttaki şişkinliklerden kurtulmaya yardımcı olur.





KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Dut yapraklarından yapılan çayın içilmesi kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR

Dut yapraklarının kalp rahatsızlığına yararlı olduğu biliniyor. Dut yaprağının kalbe olan yararlarından faydalanmak isteyen kişiler dut yaprağını alıç çiçekleriyle kaynatmalı ve karışımdan çıkan suyu içmesi gerekir.

SOĞUK ALGINLIĞI, BOĞAZ AĞRISI

Dut yaprağının faydaları boğaz ağrısı ve bronşit tedavisidir. Dut yaprağının öksürüğü giderici etkisinden faydalanmak için dut yaprağından bir çay demlemeli ve bu çayı boş olarak içmeniz tavsiye edilir. kahvaltı ve akşam yemeğinden önce mide.

KARACİĞERE FAYDALIDIR

Dut yapraklarının karaciğer hücrelerini temizleme açısından yardım ettiği bilinir.

EGZAMA HASTALIĞI

Dut yapraklarının egzamaya iyi geldiği bilinmektedir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Dut yaprağı ölçülü tüketilirse vücutta serbest radikal oluşumunu engeller. Dut yaprağının içerdiği antioksidan miktarı serbest radikallerin oluşumunu engeller.

AĞRILARI KESER

Ağrı kesici özelliği vardır, dut yaprağından tam olarak faydalanmak için çayını tüketmek gerekir. Dut yaprağı çayı sağlık için çok önemlidir. Dut çayı nasıl yapılır merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz.

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Dut meyveleri de dut yaprağı gibi sindirimi düzenlemede etkilidir. Dut karın bölgesinde yaşanan ani kramplar ve kabızlık açısından yararlıdır. Kansızlık tedavilerinde de tercih edilir.

Dut bol miktarda demir içerir. Dut yemek kansızlık probleminizden kurtulmanıza yardımcı olur.

VİTAMİN DEPOSU

Dut içeriğindeki fazla miktardaki A, C ve K vitamini oldukça yararlıdır. Bundan dolayı antioksidan özelliğe sahiptir.

KALSİYUM DEPOSU

Dutun fazla K vitamini içeriğinden dolayı kemik sağlığını desteklediği biliniyor. İçeriğindeki bol miktarda olan K vitamini bir çok etkene karşı da faydalıdır.