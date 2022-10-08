Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü ne iş yapar, Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü Tanımı;

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Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü Maaşları

Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.04

Meslek Adı :

Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Koltuk üretim ve döşeme işlemlerinde dikimi tamamlanan döşeme kumaş veya deri üzerine, özel bobin ipi ve çift iğneli sütunlu dikiş makinesiyle süs dikişi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılacak ip, bobin, masur, biye şeridi vb. malzemeyi kullanıma hazırlamak,

b) Makineyi günlük kullanıma hazırlamak (İp, bobin, masur, biye. vb), c) Döşeme kumaşları sütunlu dikiş işlemlerine hazırlamak,

d) Döşeme kumaş veya derileri süs dikişi için makinenin dikiş bölümüne tutturmak,

e) Sütunlu dikiş makinesinde dikiş işlemlerini yapmak,

f) Dikiş işlemleri tamamlanan parçaların gözle kontrollerini yapmak,

g) Dikiş işlem hatalarını tespit etmek ve gidermek,

h) İşi biten döşemelik kumaş veya derileri işlem için ilgili diğer istasyonlara göndermek,

i) Makinenin temizlik, bakım, onarım ve yağlamasını yapmak,

j) Üretime ilişkin verileri kaydetmek,

k) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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