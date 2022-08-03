Suudi Arabistan duyurdu! Koronavirüsten bu yana ilk kez izin çıktı! Suudi Arabistan'da 2,5 yıl aradan sonra Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı ve Müslümanların yeniden Kabe'ye dokunmasına izin verildi.

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