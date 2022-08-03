Suudi Arabistan duyurdu! Koronavirüsten bu yana ilk kez izin çıktı!

Suudi Arabistan'da 2,5 yıl aradan sonra Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı ve Müslümanların yeniden Kabe'ye dokunmasına izin verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Suudi Arabistan duyurdu! Koronavirüsten bu yana ilk kez izin çıktı!

Tüm dünyayı pençesi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle, 2020 yılının Mart ayında Kabe'ye yerleştirilen bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı. Suudi Arabistan'ın duyurusu ardından Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı bulurken, maneviyatlarını tazeledi.

Suudi Arabistan duyurdu! Koronavirüsten bu yana ilk kez izin çıktı!

BARİYERLER KALKTI, KABE'YE DOKUNABİLECEKLER

Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi'nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais'in, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada umre sezonunun hemen öncesinde Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde kararın tartışıldığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan duyurdu! Koronavirüsten bu yana ilk kez izin çıktı!

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