Suudi Arabistan hac ibadeti işin korona aşısı şartı getirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle hac ziyaretlerini sadece ülke içindeki vatandaşlara yaptıran Suudi Arabistan yeni bir karar aldı. Suudi basınından Ukaz gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanı Tevfik el Rebia'nın yetkililere, hac farizesini gerçekleştirmek isteyen kişilerin Kovid-19 aşısı olmalarının zorunlu olduğunu ilettiği ifade edildi. Buna göre aşı olma hacca katılım şartlarından biri oldu.

SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN TALİMAT

Öte yandan Bakan Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için hazırlıklarını erkenden yapılmasının talimatını verdi.

Bakanın hacılar için bir Kovid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildiği de ifade edildi (AA)