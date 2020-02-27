Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor!

2018 yılında kadınlar stadyuma giremez iken bu sene itibariyle Suudi Arabsitan kadınlar ligi oynanacak.

Suudi Arabistan Herkes İçin Spor Federasyonu, maçların başkent Riyadh ile henüz kesinleşmeyen iki şehirde oynanacağını duyurdu. Federasyonun açıklamasında, “Ligin kurulması, kadınların sportif yeteneklerini göstermeleri açısından olumlu bir adım. Toplumdaki yerlerinin öneminin kabul edilmesine katkı sağlar” dendi.

ERKEK OLMADAN SEYAHAT EDİLMESİNE İZİN ÇIKMIŞTI

Kadınların stadyumlara girmelerine izin verilen 2018’de, otomobil kullanmalarına da yeşil ışık yakılmıştı. Geçen yıl ise yanlarında bir erkek olmadan yurtdışına seyahat etmelerine izin verilmişti.

Futbol liginin kurulmasının kararlaştırılması Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkede, ‘reform adına’ attığı son adım. Ancak, kadın hakları savunucuları, bu adımların ‘göstermelik’ olduğunu savunarak aktivistlerin hapse atıldığını anımsatıyor. Kadınlara yönelik baskıcı tutumun ortadan kalkması için daha önemli, somut adımlar atılması gerektiğini söylüyor.

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