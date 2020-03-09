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  3. Suudi Arabistan Kralı Selman öldü iddialarından sonra ilk kez görüntülendi

Suudi Arabistan Kralı Selman öldü iddialarından sonra ilk kez görüntülendi

Kendisi hakkında çıkan öldü haberlerinden sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, o iddialardan sonra ilk kez yemin töreninde görüntülendi.

Suudi Arabistan Kralı Selman öldü iddialarından sonra ilk kez görüntülendi

Hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan Kral Selman'ın fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer aldı.

MERASİMDE GÖRÜNTÜLENDİ

Söz konusu fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay büyükelçileriyle el sıkıştığı görüldü.

Dünya genelinde 2 milyonu aşkın takipçisi olan Twitter hesabı "mujtahidd" de dün Kral Selman'ın öldüğü ya da ölmek üzere olduğu yönündeki paylaşımın ardından basın organlarında da bu konuda haberler yer almıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman öldü iddialarından sonra ilk kez görüntülendi

EV HAPSİNDE OLDUĞU ZANNEDİLDİ

Wall Street Journal gazetesi de dün Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayif’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıklarını duyurmuştu.




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