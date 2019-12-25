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Suudi Arabistan’da güvenlik operasyonu: 2 ölü

Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki Ed Dammam kentinde düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.

Suudi Arabistan’da güvenlik operasyonu: 2 ölü

Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki Ed Dammam kentinde düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.

Suudi Arabistan'da güvenlik kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Ed Dammam kentinde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Yerel kaynaklar, çatışmada güvenli güçlerince 2 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA




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