Suudi Arabistan’da havalimanına saldırı: 26 yaralı

Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 26 kişi yaralandı.

Arab News gazetesinde yer alan haberde, Husilerin, Suudi Arabistan'ın Asir eyaletinin başkenti olan Abha'da bulunan "Abha Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 26 kişinin yaralandığına ve en az 18 kişinin hastanede hafif yaralı olarak tedavilerinin devam ettiğine değinildi. Ayrıca, Suudi güvenlik güçlerinin, saldırıda kullanılan silah tipinin saptanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Husilerin sahip olduğu Yemen televizyon kanalı Almasirah'ta yayınlanan haberde, Husiler'in Abha Havalimanına gerçekleştirilen saldırıyı üstlendiği; saldırının ise seyir füzesi ile gerçekleştirildiği duyuruldu.

DHA