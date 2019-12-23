İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişiyi suçlu buldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT