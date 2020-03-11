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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, sinema salonlarında film gösterimlerinin durdurulması kararı Görsel-İşitsel Medya...

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, sinema salonlarında film gösterimlerinin durdurulması kararı Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu (GCAM) tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alındı.

Kararla, virüsü kontrol altında tutma ve sağlık birimlerinin tavsiye ettiği önlemlerin dikkate alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA




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