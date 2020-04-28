Suudi Arabistan’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 1.266 kişi arttı

Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastalananların sayısı son 24 saatte 1.266 kişi arttı. Diğer yandan ülkede toplam ölü sayısı 152 olarak açıklandı.

Suudi Arabistan günlük hasta sayısı artışında 3'üncü ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 1.266 kişinin daha koronavirüs olduğu açıklanırken, toplam hasta sayısı 20 bin 77'ye yükseldi. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 152 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA