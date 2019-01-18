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Suudi Arabistan’da kum fırtınası hayatı felç etti

Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aştı.

Suudi Arabistan’da kum fırtınası hayatı felç etti

Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aştı. Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı.

Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aşınca, Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı. Fırtınayla birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken pek çok araç yolda kaldı. Dammam şehrinde fırtınaya yakalanan bir okul servisi saatlerce caddede mahsur kaldı.

Kaynak: İHA

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