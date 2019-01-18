Suudi Arabistan’da kum fırtınası hayatı felç etti

Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aştı. Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı.

Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aşınca, Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı. Fırtınayla birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken pek çok araç yolda kaldı. Dammam şehrinde fırtınaya yakalanan bir okul servisi saatlerce caddede mahsur kaldı.

Kaynak: İHA