Suudi Arabistan'da marketlerdeki Türk ürünleri kaldırılıp yerine Yunan bayrağı asıldı

Suudi Arabistan, Türkiye'ye yönelik boykot uygulamasına devam ederken hükümet tarafından atılan son adımla ülkede skandala imza atıldı. Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad'daki marketlerde Türk ürünlerinin kaldırıldığı raflar boşalınca yerlerine Yunanistan bayrakları asıldı ve 'Yunan ürünleri gelmiştir' tabelaları kondu.

Suudi Arabistan'daki süpermarketlerde Türkiye menşeili ürünler raflardan indirilirken yerine Yunanistan, Mısır ve Fas'ta üretilen ürünler yerleştiriliyor. Riyad'da pek çok süpermarkette Türk ürünlerinin bulunduğu raflara Yunan bayrakları asılarak, “Yeni ürünler gelmiştir” duyurusu yapılıyor. Suudi Arabistan'daki Türkiye boykotu yayılırken Türkiye'de hükümetten konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

'BOYKOTUN BEDELİ 20 MİLYAR DOLAR'

Boykotun ilk resmi duyurusunu attığı bir tweet ile yapan Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan Al Ajlan son yaptığı açıklamada ise boykotun Türkiye'ye 20 milyar dolara mal olacağını iddia etti. Ajlan, Suudi basınına verdiği son demeçte “Türkiye'ye 1.5 milyon turiste mal olacak bu boykotun onlara maliyetinin büyük olacağını düşünüyorum. Binlerce yatırımcı, turizm sektörü ve ithalat… Ülkedeki her işadamının ve kişinin görevi, hükümetimizi ve insanımızı hedef alan bir ülke ile ilişkiyi kesmektir” dedi.

Başka bir kaynakta ise AFP muhabiri, Riyad'da bir süpermarkette satış elemanlarının tüm raflardaki Türk malı ürünleri kaldırdığını belirtti. Türk beyaz peynirlerinin yerine Mısır üretimi peynirler yerleştirildiğinin, tüm Türkiye üretimi çikolata ve şekerlemelerin raflardan kaldırıldığının belirtildiği haberde söz konusu süpermarketin müdürünün, “Bu çok hassas bir konu” dediğine ve kaldırılan ürünlerin akıbetine dair bilgi vermediğine de yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına fiilen boykot uygulaması dünya basınının da gündemine otururken Bloomberg TV'nin haberine göre şirket, Yunan burgeri olarak değiştirdiği ürünün fiyatını da düşürdü. Suudi şirketin bağlı olduğu Savola Group, Türkiye'de Yudum başta olmak üzere birçok yağ markasının sahibi ve sektörde birinci sırada.