Suudi Arabistan’da sel felaketi: 7 ölü, 11 yaralı

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş iddia: YPG, DAEŞ'li teröristleri para için bıraktı

Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert terör örgütü açıklaması: FETÖ'yü kollamaya devam ediyorlar

Afganistan-Pakistan arasında silahlı çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var!