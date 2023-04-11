Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu, görenler şaştı kaldı!

Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde meydana gelen süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşmasının ardından oluşan bulutlardan dolu yağışı yaşandı.

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Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu, görenler şaştı kaldı!

Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde meydana gelen süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu.

Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu, görenler şaştı kaldı!

Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde Sakaka şehrinde süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu. Kum fırtınası andıran bulut oluşumu nedeniyle bölgede dolu yağışı meydana geldi.

Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu

SAKAKA ŞEHRİNDE SÜPER HÜCRE BULUTU İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Süper hücre bulutları, fırtınaların, sağanak ve dolu yağışlarının habercisi olarak biliniyor.

KAYNAK: İHA

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