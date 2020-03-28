Suudi Arabistan’da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini toz fırtınası vurdu. Gökyüzünün rengi turuncuya çeviren fırtına kentte hayatı felç etti. Fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden olurken sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
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