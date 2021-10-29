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Son dakika | Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Büyükelçi sınır dışı edildi

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'dan yapılan flaş açıklamada Lübnan Büyükelçisi'nin ülkeden 48 saat içinde ayrılmasının talep edildiği ve kendisinin sınır dışı edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan'ın Lübnan'a ilişkin flaş hamlesi yalnızca bununla sınırlı kalmadı. İşte detaylar...

Son dakika | Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Büyükelçi sınır dışı edildi

Son dakika haberi... Yemen'deki savaşı Suudi "saldırganlığı" olarak ifade eden Lübnanlı bir bakanın yorumları sonrası Suudi Arabistan'dan flaş bir hamle geldi. 

SUUDİ ARABİSTAN, LÜBNAN'DAN TÜM İTHALATI DURDU

Lübnan'ın krallık büyükelçisinin ülkeyi  48 saat içinde terk etmesi istenildi. Öte yandan Suudi Arabistan, Lübnan'dan tüm ithalatı durdurdu.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, sosyal medyada Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığı olarak nitelendirdiği bir videonun yayınlanmasından günler sonra geldi.

Kordahi bu açıklamayı göreve seçilmeden önce eylül ayında yapmıştı.

Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Büyükelçi sınır dışı edildi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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