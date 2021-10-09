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Suudi Arabistan'dan flaş karar! Umre izni kimlere verilecek?

Suudi Arabistan yönetimi, tarafından yapılan açıklamada umre izni için gerekli şartlar belirlendi.

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Umre izni kimlere verilecek?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Umre izni kimlere verilecek?

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Umre izni kimlere verilecek?

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