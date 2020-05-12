Suudi Arabistan’dan getirilen 168 Türk vatandaşı evlerine gönderilmeye başlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Denizli'ye getirilen ve 14 gün karantinada kalan 168 Türk vatandaşı evlerine gönderilmeye başlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve Hatay'da ikamet eden 168 Türk vatandaşı Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatma Hanım Yıldız Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci yurdunda karantinaya alındı. 14 gün boyunca tek kişilik odalarda kalan vatandaşların karantina süreci tamamlandı.

Vatandaşların 168'i Hatay'a gitmek üzere gece saatlerinde otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Yolcu edilen vatandaşlar AFAD ekipleri ve Kızılay tarafından sosyal mesafe kuralına göre otobüslere bindirilerek, ateş ölçümleri yapıldı. AFAD ekipleri otobüslere binen vatandaşlara evlerine gittikleri zaman karantina ve izolasyona dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak kendilerine maske ve yolda yemek için atıştırmalık yiyecekler dağıtıldı. 14 günlük karantinada ki hizmetten memnun olduğunu dile getiren Mahir Sapan, "14 gün karantinada kaldık. Her şey çok güzeldi. Sağlık personellerine emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımızdan vekillerimizden Allah razı olsun" dedi.

"Devletimiz bizi sahiplendi"

Suudi Arabistan'dan yurda getirildiğinden mutlu olarak devletin sahiplendiğini dile getiren Hüseyin Aydınlık, "Evimizde olsak ancak bu kadar olur. Mutluyuz, ailemize gidiyoruz. Her şey çok güzeldi. İlgilenen çok oldu. Beklediğimizden çok daha üstündü. Suudi Arabistan'da 1,5 ay çok sıkıntı çektik. İşsizdik, evdeydik. Buraya gelmemiz çok iyi oldu. Devletimiz sahiplendi. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uğurlamada polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA