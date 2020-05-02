Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi, Nevşehir'de karantinaya alındı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Nevşehir'e getirilen 169 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'da yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen 169 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Nevşehir'e gelen uçaktaki yolcuların pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarına getirildi. 169 kişi burada 14 gün karantinaya alındı.

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Kaynak: DHA