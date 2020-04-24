Suudi Arabistan'dan getirilen 267 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

SUUDİ Arabistan'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye getirilen 267 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirilip, Karaman'da KYK yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da yaşayan ve ülkeye dönmek isteyen 267 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından da karayoluyla Karaman'a getirildi. Burada tek tek sağlık kontrolünden geçirilen 267 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye ve Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Yurt önünde AFAD, UMKE, ve polis ekipleride hazır bekletildi.

Öte yandan, İtalya'dan gelecek olan 260 kişilik grubunda gece 01.00'de uçakla Konya Havalimanına getirileceği sabaha karşı Karaman'daki Nefise Sultan Kız yurdunda karantinaya alınacakları öğrenildi.

Kaynak: DHA