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  3. Suudi Arabistan'dan yeni karar: Aşı olan ve koronavirüsü yenen Umre ziyareti yapabilecek

Suudi Arabistan'dan yeni karar: Aşı olan ve koronavirüsü yenen Umre ziyareti yapabilecek

Suudi Arabistan yönetiminin aldığı karara göre aşı olan veya Kovid-19 geçirerek iyileşen kişiler Umre ziyaretini gerçekleştirebilecek.

Suudi Arabistan'dan yeni karar: Aşı olan ve koronavirüsü yenen Umre ziyareti yapabilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da Riyad yönetimi yeni kararlar aldı. Buna göre Hac ve Umre Bakanlığından bir yetkili, salgınla mücadele için koruyucu tedbirlerin alındığını dile getirerek, Ramazan ayında Kabe'de mümkün olan kapasite dahilinde, sadece aşı olan ya da Kovid-19 geçirip iyileşen kişilere, umre yapma ve namaz kılma izni verileceğini belirtti.

CUMA VE TERAVİH NAMAZLARI KILINABİLECEK

Suudi Arabistan, Ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Geçen yıl Haremi Şerif ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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