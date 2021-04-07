Suudi Arabistan'dan yeni karar: Ramazanda Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısı arttırıldı!

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, yeni Kovid-19 salgını kapsamında Ramazan Ayı boyunca Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısına ilişkin yeni kararlar aldı. Bu karar doğrultusunda Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.

KUTSAL ZİYARETLER İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ

Alınan yeni karara göre, Ramazan Ayı'nın ilk gününden itibaren Umre'ye ziyaret yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret eden kişilerin koronavirüs aşısı yaptırmış olması ayrıca hükümetin salgın tedbirleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerekiyor.

CUMA VE TERAVİH NAMAZLARI KILINABİLECEK

Geçen yıl pandemi nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti. Bu yıl ise Suudi Arabistan, Ramazan Ayı'nda Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak açık olacağını duyurmuştu.