Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir deve otoyola girdi. Ters yönde araçların üzerine doğru koşan deve, trafiği birbirine kattı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir deve otoyola girdi. Ters yönde araçların üzerine doğru koşan deve, trafiği birbirine kattı. Başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, devenin trafiğin ters yönünde koştuğu ve bir aracın ona çarpmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Deveyi gören sürücüler dörtlülerini yakarak araçlarını durdururken, başka bir sürücü ise aracından inerek deveyi yakalamaya çalıştı.

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DEVE OTOBANI BİR BİRİNE KATTI

Suudi Arabistan Trafik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda sadece bir araçta maddi hasar meydana geldiği aktarılarak, devenin ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi. Müdürlük ayrıca, deve ile ilgili Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi ile koordineli çalışıldığını açıkladı.

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