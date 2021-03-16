Suudi Arabistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suudi Arabistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Suudi Arabistan ya da resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu'da Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrilidir.

Suudi Arabistan'ın Başkenti?

“Riyad” şehri Suudi Arabistan'ın başkentidir.

Suudi Arabistan'ın Para Birimi Nedir?

“Suudi Riyali” Suudi Arabistan'ın para birimidir.

Suudi Arabistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Suudi Arabistan'ın telefon alan kodu : + 966

Suudi Arabistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Riyad

Suudi Arabistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Suudi Arabistan'ın Bayrağı Nasıldır?