Suudi Arabistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Suudi Arabistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Suudi Arabistan ya da resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu'da Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrilidir.

Suudi Arabistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Suudi Arabistan 34813871 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 41. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0045 olduğu görülmektedir.

Suudi Arabistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 24,949,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 97 olarak rakamlara yansımıştır.

Suudi Arabistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın yüz ölçümü 1930003 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Suudi Arabistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 2149690 km²

Suudi Arabistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu