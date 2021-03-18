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Suudi Arabistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Suudi Arabistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Suudi Arabistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Suudi Arabistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Suudi Arabistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Suudi Arabistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Suudi Arabistan ya da resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu'da Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrilidir.

Suudi Arabistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Suudi Arabistan 34813871 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 41. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0045 olduğu görülmektedir.

Suudi Arabistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 24,949,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 97 olarak rakamlara yansımıştır.

Suudi Arabistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Suudi Arabistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Suudi Arabistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Suudi Arabistan'ın yüz ölçümü 1930003 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Suudi Arabistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 2149690 km²

Suudi Arabistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Suudi Arabistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Suudi Arabistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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