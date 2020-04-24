Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu Abdullah el-Hamid hapishanede hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu ve din adamı Abdullah el-Hamid tutuklu bulunduğu hapishanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doktor Hamid, cuma sabahı tıbbi ihmalin yol açtığı beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

Hamid'in hapishanede ölmesinin sıradan bir durum olmadığı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin komaya giren Hamid'i hastaneye nakletmeden önce birkaç saat beklettiği ve bunun "kasıtlı bir suikast olduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, önce kalp ameliyatı (kalp kateterizasyonu) için aylarca oyalandığı, sonra da felç geçirip komaya girdiğinde saatlerce hastaneye nakledilmeden bekletildiği iddia edilen Hamid'in ölümünden Suudi Arabistan yönetiminin sorumlu olduğu ve bu suçlara sessiz kalınması durumunda daha çok tutuklunun yaşamını yitirebileceği belirtildi.

Akademisyen Ahmed Bin Raşid Bin Sayyed, Hamid'in vefatını doğrulayan bir tweet paylaştı.

Sayyed paylaşımında, "2013'ten bu yana tutuklu bulunan akademisyen ve düşünür Dr. El-Hamid'in ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. Cuma günü öğleyin memleketi Bureyde'nin el-Kusiy'a bölgesinde cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullandı.



Sayyed, Hamid'in 9 Nisan'da beyin felci geçirdiğini de belirtti.

- "Tıbbi ihmal ölümüne sebep oldu"

Öte yandan Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan ülkenin tanınmış alimlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde de Hamid'in ölümünü teyit eden bir paylaşımda bulundu.



Avde, "Hapishanedeki kasıtlı tıbbi ihmal ölümüne sebep oldu. İlk önce kalp ameliyatını geciktirdiler ve geçirdiği beyin felci nedeniyle bayıldıktan sonra da saatlerce hücresinde beklettiler." ifadelerini kullandı.



Aktivist Said Bin Nasır el-Gamidi de Hamid'in ölümü hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Gamidi, "2013'ten bu yana tutuklu bulunan büyük mücadeleci ve ünlü reformcu Dr. Abdullah el-Hamid vefat etti. Hamid, cuma öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bureyde'de toprağa verilecek." ifadelerine yer verdi.



Aktivist Alya el-Hazlul ise Abdullah el-Hamid'in ölümünden duyduğu üzüntüyü Twitter hesabından, "Öldürmedi, şiddete çağırmadı, hiçbir suç işlemedi. Kıymetli ülkemizin daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum." ifadeleriyle dile getirdi.

- Suud makamlarından henüz açıklama yok

Suudi Arabistan makamları ise Hamid'in ölümü konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Abdullah el-Hamid, Suudi Arabistan Sivil ve Siyasi Haklar Derneğinin kurucusu ve Suudi Arabistan'da reform çağrılarının öne çıkan yüzlerinden biri olarak biliniyordu.

Londra'da raporlar yayınlayan bir ekiple Suudi Arabistan'daki insan haklarını belgeleyen El-Kıst (Al Qst) İnsan Hakları Kuruluşuna göre, Mart 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edilen Hamid, başkent Riyad'daki El-Hair Hapishanesi'nde 9 Nisan'da komaya girmişti.

















Kaynak: AA