Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu el-Hamid defnedildi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu ve din adamı Abdullah el-Hamid tutuklu bulunduğu hapishanede 69 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Suudi Arabistan makamları halen açıklama yapmadı.

Hamid'in doğum yeri olan Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesindeki Bureyde kentinde bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Hamid'in kentte defnedildiği ve Suudi yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle cenazeye akrabaları dışında kimsenin katılmasına izin vermediğini belirtti.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları"nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doktor Hamid, cuma sabahı tıbbi ihmalin yol açtığı beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Hamid'in hapishanede ölmesinin sıradan bir durum olmadığı, Suudi Arabistan yönetiminin komaya giren Hamid'i hastaneye nakletmeden önce birkaç saat beklettiği ve bunun "suikast olduğu" öne sürülmüştü.

Açıklamada ayrıca, Hamid'in ölümünden Suudi Arabistan yönetiminin sorumlu olduğu ve bu suçlara sessiz kalınması durumunda daha çok tutuklunun yaşamını yitirebileceği belirtilmişti.

Suudi Arabistan makamları ise Hamid'in ölümü konusunda henüz açıklama yapmadı.

Abdullah el-Hamid, Suudi Arabistan Sivil ve Siyasi Haklar Derneği'nin kurucusu ve reform çağrılarının öne çıkan yüzlerinden biri olarak biliniyordu.

Londra'da raporlar yayınlayan bir ekiple Suudi Arabistan'daki insan haklarını belgeleyen El-Kıst (Al Qst) İnsan Hakları Kuruluşu'na göre, Mart 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edilen Hamid, başkent Riyad'daki El-Hair Hapishanesi'nde 9 Nisan'da komaya girmişti.

Kaynak: AA