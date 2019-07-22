Suudi Bakan Cubeyr: “İran’ın tavrı kabul edilemez”

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, İran'ın İngiliz gemisine el koymasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, İran'ın İngiliz gemisine el konmasına karşı uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulundu. İran'ın İngiliz gemisine el koymasının "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Cubeyr, "Seyrüsefer serbestisine karşı herhangi bir saldırı uluslararası hukuku ihlal etmek demektir" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suudi Bakan, "İran, en son İngiliz gemisi de dahil olmak üzere, gemi ele geçirme eylemlerinin tamamen kabul edilemez olduğunu anlamalıdır. Dünya toplumunun bu tür davranışları caydırmak için harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan tankere eşlik eden bir İngiliz savaş gemisinin, yaptıkları müdahaleye engel olmaya çalıştığını söylemişti.

Kaynak: İHA