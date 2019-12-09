  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Şuursuz Aşk filmi ilk fragmanı yayınlandı

Şuursuz Aşk filmi ilk fragmanı yayınlandı

Merakla beklenen Şuursuz Aşk filminin ilk fragmanı yayınlandı. 20 Aralık 2019 da vizyona girecek filmde 1980 ihtilali günleri anlatılacak, Menekşe ile Yusuf’un yolları akıl hastanesinde kesişecek.
09 Aralık 2019 Pazartesi 11:29

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Şuursuz Aşk filmi ilk fragmanı yayınlandı
Şuursuz Aşk filmi ilk fragmanı yayınlandı
Hercai 25. Bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 25. Bölüm fragmanı yayınlandı
Bim 13 Aralık 2019 ürünlerini kaçırmayın!
Bim 13 Aralık 2019 ürünlerini kaçırmayın!
D-100'de orta refüjde erkek cesedi bulundu
D-100'de orta refüjde erkek cesedi bulundu
9 Aralık Pazartesi altın ne kadar?
9 Aralık Pazartesi altın ne kadar?
9 Aralık Pazartesi dolar ne kadar?
9 Aralık Pazartesi dolar ne kadar?
Katy Perry espri yaptı! İzleyicilerin hepsi konseri terk etti
Katy Perry espri yaptı! İzleyicilerin hepsi konseri terk etti
TEM'de tır ile kamyon çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı
TEM'de tır ile kamyon çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı
Diyarbakır'da PKK'ya operasyon! 20 gözaltı
Diyarbakır'da PKK'ya operasyon! 20 gözaltı
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 151. Bölüm fragmanı yayınlandı
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 151. Bölüm fragmanı yayınlandı