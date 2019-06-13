Babalar Günü yaklaştı. Hal böyle olunca birçok kişiyi bu özel günde babasını sevindirmek için ne hediye alacağı düşüncesi sardı. Bu Babalar Günü için Süvari'den Babalar Günü hediyesi alabilirsiniz. Peki Süvari Babalar Günü hediyesi nedir? İşte Süvari Babalar Günü hediyeleri...

SÜVARİ BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Süvari Babalar Günü hediyesi için biçilmiş kaftan. Süvari'nin resmi web sitesinden Babalar Günü için şu açıklama yapıldı:

"Bu Babalar Gününde babanızı stil sahibi bir hediye ile mutlu etmeye ne dersiniz? Giymekten keyif alacağı, tarzını yansıtan bir parçayla hem hediye seçimini garanti altına alabilir hem de hediyenizi çok kolay bir şekilde bulmuş olmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Babalar Günü hediyesini seçme konusunda kafa karışıklığı yaşıyor ve ne alacağınıza tam olarak karar veremiyorsanız izleyeceğiniz yol, babanızın günlük ya da iş tarzı ve ihtiyaçları olmalı. Ağırlıklı olarak klasik giyimi kullandığı bir işe sahipse babanız için bir gömlek ve kravat takımı, klasik bir blazer ceket, kumaş pantolon ya da takım elbise ayakkabısı almayı düşünebilirsiniz. Bu tarz bir hediye, babanızın sık sık kullanacağı bir parça olacağı gibi ihtiyaçlarını da karşılayacaktır.

Unutmayın ki hediyenin büyüğü küçüğü olmaz; özellikle de babaların gözünde. Bu nedenle bir kol düğmesiyle ya da kemerle de babanızın mutlu olacağını ve önemli olanın o gün, onu hatırlamak olduğunu hep aklınızda tutun. Eğer ciddi bir hediye almak istemiyor ve içinde rahat edeceği, hafta sonu beraber bir şeyler yaparken giyebileceği bir Babalar Günü hediyesi arıyorsanız polo yaka tişörtler, hayatınızı kurtaracak! Hem neredeyse her babanın tarzıyla uyumlu olabilmesi, hem rahatlığı, hem de modern duruşuyla oldukça sevilen polo yaka tişörtler, sizin de kurtarıcınız olabilir. Babanızın tarzını biraz değiştirmek istiyor ama bir türlü söylemeye cesaret edemiyorsanız kesinlikle Babalar Gününü kullanmalısınız.

Mesela daha casual ve modern bir stil anlayışı ile buluşmasını istiyorsanız; babanızı çok korkutmayacak motifli gömleklerden yardım alabilir, kendinden dokulu modern bir blazer ceket seçebilir ya da renk konusunda iddialı bir kanvas pantolon tercih edebilirsiniz. Bunu sevebilir ya da kalbinizi kırmamak için seviyormuş gibi yapabilir; ama siz en azından bir kere denemiş olursunuz. Parfüm de güzel bir Babalar Günü hediyesi olacağından ve babanızın tarzı üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olacağından onu, böyle özel bir seçimle de mutlu etmek isteyebilirsiniz."

İŞTE BABALAR GÜNÜ İÇİN SÜVARİ'DEN ALABİLECEĞİNİZ HEDİYELER

SÜVARİ HAKKINDA

Üç tekerlekli ahşap bir arabayla başladığı yolculuğuna, 1967 yılında Hazır Giyim toptancılığı ile devam eden Süvari, 1997 yılından itibaren önemli perakende markalarından biri olarak devam etmektedir.

"Hayata Karış" felsefesi ile, dünyanın her yerindeki hedef kitlesine, rutinin içinde kaybolmama, hayatı yaşarken sevdiklerine, sevdiği şeylere, yeni deneyimlere, değişime, heyecana ve mutluluğa zaman ayırma mesajı veren Süvari, kendisini iyi ve mutlu eden müşterileri ile birlikte birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmaktadır.

Süvari, 1997 yılında başladığı yurt içi mağazacılığı ile birlikte, aynı yıl yurt dışı mağazacılığa da adım atmıştır.

Erkeklerin günlük ve iş hayatında, özel davetlerde şıklığını tamamlamayı vaad eden Süvari, 9 ülkede 160'dan fazla mağazasıyla kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketicisi ile buluşturmaktadır.

Süvari’nin marka yolculuğu yurt içinde emin adımlarla devam ederken, yurt dışında bulunduğu ülkelerde ve yeni pazarlarda her geçen gün global anlamda büyümeye devam etmektedir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.