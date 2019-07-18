Suvarlı Beldesinde MHP aday göstermeyecek

Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde 4 Ağustos tarihinde yapılacak olan belediye seçimlerine sayılı günler kala Memet Korkmaz'ın MHP'den aday olmayacağı açıklandı.

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olan Memet Korkmaz, 4 Ağustos'ta yapılacak olan seçimlerde AK Parti, yerine MHP'ye adaylık başvurusunda bulundu. Beldede 31 Mart tarihinde İYİ Parti'den aday olup belediye başkanlığını kazanan Mikail Ağır'ın adli durumundan dolayı eşi Gülfer Ağır AK Parti'den aday gösterildi.

MHP'den adaylık başvurusunda bulunan Memet Korkmaz'ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, MHP Genel Merkezi beldede aday göstermedi.

4 Ağustos'ta Suvarlı'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den Gülfer Ağır ile Vatan Partisi'nden Gazi Sabancı yarışacak.

Memet Kokmaz, kendisinin 31 Mart tarihinde aday olduğunu ancak 4 Ağustos'ta yapılacak olan seçimde aday gösterilmeme durumu karşısında MHP'ye başvurduğunu belirterek, MHP Genel Merkezinin kararı doğrultusunda bu kararın ortaya çıktığını ifade etti.

31 Mart yerel seçiminde, İYİ Parti Adayı Mikail Ağır 880 oy alırken, AK Parti adayı Memet Korkmaz ise 769 oy almıştı. Seçimin ardından AK Partili Memet Korkmaz, seçimi kazanan İYİ Partili Mikail Ağır'ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle önce İlçe Seçim Kurulu'na ardından YSK'ya itirazda bulunmuştu.

İtirazları değerlendiren YSK Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığını, Suvarlı Belediye Başkanlığının meclis üyeleri arasında seçim yapılarak belediye başkanının belirlenmesine karar vermiş, bu kararın ardından ise Suvarlı Belediyesinde 9 meclis üyesinden 7'si istifa etmişti. İstifaların ardından İlçe Seçim Kurulu Suvarlı Beldesinde 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: İHA