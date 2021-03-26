Süveyş Kanalı krizi devam ediyor! Günlük zarar 9,6 milyar dolar...

Panama bandıralı konteyner gemisi Evergreen geçtiğimiz günlerde şiddetli kum fırtınası ve rüzgar sebebiyle dünyanın en önemli deniz ticareti yollarından birisi olan Süveyş Kanalı'nı kapatmış ve kanaldaki diğer ticari gemilerin hareketini kısıtlamıştı.

150 GEMİ HAREKET EDEMİYOR

Evergreen adlı geminin dünya ticaretinin en önemli noktalarından olan Süveyş Kanalı'nı iki yönlü kapatmasıyla 150 geminin hareketini kestiğini Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA), açıkladı. Aynı zamanda, Mısır'ın deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Süveyş Kanalı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 7 ARTIŞ GÖSTERDİ

Geminin, kanalı iki yönden kapatması nedeniyle bölgedeki petrol, kargo taşıyan birçok gemi faaliyetine devam edemiyor ve bu da taşınan ürünlerin fiyatının yükselmesine neden oluyor. Zincirleme trafiğin yaşanabileceği ve bunun tüm deniz ticaretini tehdit edebileceği söyleniyor.

Petrol analiz firması Vortexa'ya göre petrol taşıyan şirketler bu durumdan olumsuz olarak etkilenecek, petrolün Avrupa'ya ulaşımı 15 gün gecikecek. Günlük 9,6 milyar dolar değerinde zarar oluşurken petrol fiyatlarına şimdiden yüzde 7 zam geldi.

GEMİYİ İKİYE BÖLMEK FİKRİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Axi stratejisti Stephen Innes "Ya kanal için kuyruğa girmek ya da Afrika'nın etrafında dolaşmak gerek. Ekstra yolculuk süresi mevcut boru hatlarındaki stoku azaltacak" ifadelerini kullandı.

Fordham Üniversitesi Denizcilik ve Denizcilik hukuku Profesörü Lawrence Brennan ise, "Çekilen fotoğraflarda geminin sert karaya oturduğu ve kıç tarafının yüzer durumda olduğu görülüyor. Bu da gemide ek hasara sebep olabilir. Gemi ikiye bölünürse ve yeniden yüzdürülüp çıkarılamazsa, kanal uzun süre kapalı kalabilir" diye kaydetti.