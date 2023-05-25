Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisi karaya oturdu, kanal trafiği tıkandı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturduğu bildirildi.
Deniz trafiğini ve kanalları gözlemleyen Leth Agencies'e göre, Xin Hai Tong 23 adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu.
Süveyş Kanalı' kurumu, saat 07.40'da geminin yeniden hareket ettirildiğini duyurdu.
İki yıl önce Süveyş Kanalı bir geminin dev bir konteyner gemisinin mahsur kalması sebebiyle 1 hafta kullanılamaz hale gelmişti. Tayvanlı Evergreen Marine firmasına ait gemi, kanalı kullanmaya çalışan yüzlerce geminin geçişine engel olmuş, yüzlerce gemi kanalda birikmişti.
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KAYNAK: AA