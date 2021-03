Süveyş Kanalı'ndaki kaza global ticareti felç etti: Tek çare Türkiye!

Süveyş Kanalı'nda ilerleyen dev ticaret gemisinin karaya oturması üzerine kanalın kapanmasıyla global ticaret sekteye uğradı. Yaşanan kriz akıllara, Türkiye'de bulunan Tarihi İpek Yolu'nun en güvenli rota olduğunu gözler önüne sererken kriz çözmek için bu çare Türkiye olarak görüldü.

EN GÜVENLİ ROTA

Panama bandıralı konteyner gemisi The Ever Green'in Süveyş Kanalı'nda kontrolden çıkarak karaya oturması ile başlayan kriz derinleşiyor. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev gemi, günlük tahmini 9,6 milyar dolar zarara neden olurken Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, küresel ticareti sekteye uğratarak krize neden olan kaza, Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu Tarihî İpek Yolu'nun en güvenli rota olduğunu bir defa daha ortaya koydu.

HEM EKONOMİK HEM KISA

Çin'den Londra'ya uzanan üç yolun içinde, Süveyş Kanalı'nın bulunduğu Okyanus Yolu, Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridoru ve Çin'i, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan İpek Yolu bulunuyor. Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazanın ardından birçok ticaret analisti, en güvenli yolun Tarihi İpek Yolu olduğunu belirtti.

Çin'den Londra'ya gitmek için yola çıkan bir konteyner, Kuzey Koridoru üzerinden Avrupa'ya, 10 bin kilometrelik yolu 15 - 20 günde, Süveyş Kanalı üzerinden ise 20 bin kilometrelik yolu 45 - 60 gün içinde geçerek Avrupa'ya ulaşabiliyor. Tarihi İpek Yolu'nun bulunduğu güzergah ise 7 bin kilometre uzunluğunda ve 10 - 15 gün içinde aşılarak hem mali hem de zamansal açıdan çok daha uygun bir seçenek oluşturuyor.

ÇİN'DEN TARİHİ TKELİF

Resmî ziyaretleri doğrultusunda iki gün önce Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile istişarelerde bulunarak Çin'in Tarihi İpek Yolu güzergahını kullanmak istediğini ve Türkiye ticaretini artırmak niyetinde olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı olması sebebiyle de ekonomik anlamda yeni projelerin hayata geçeceği ve 2021'in Türkiye-Çin ilişkileri açısından önemli bir yıl olduğu ifade edildi.

ÇİN'DEN 8 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

Tarihî İpek Yolu'nun canlandırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda "Bir Kuşak Bir Yol" projesi hayata geçirildi. Çin'in önderliğinde hayata geçen proje için 8 trilyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Türkiye, projede "Orta Koridor" olarak adlandırılan güzergâh üzerinde yer alıyor. Türkiye'nin projedeki yatırım tutarı da 40 milyar doları bulacak. Türkiye, "Bir Kuşak Bir Yol" projesinde jeopolitik konuma sahip. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, 18 Mart Çanakkale Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega- projeler "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin mihenk taşlarını oluşturuyor.