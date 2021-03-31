Süveyş Kanalı'nı kapatan Ever Given gemisine soruşturma

Süveyş Kanalı'na oturmasıyla küresel ticareti büyük zarara uğratan Panama bandıralı konteyner gemisi Ever Given'ın 29 Mart'ta kurtarılmasının ardından kanalda trafik yeniden akmaya başladı. Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) yetkilisi Sayed Sheaysha yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aynı zamanda, uzmanların olayla ilgili bilgi edinmek için bugün gemiye çıkacakları ve inceleme yapacakları söylendi.

Ever Given'in kaptanı ve geminin Japon sahibi, Shoei Kisen Kaisha şirketinin soruşturmada iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini aktardı. Aynı zamanda kanal idaresi tarafından gönderilmesi talep edilen belgelerin hala kendilerine ulaştırılmadığını belirtti. Sheaysha, soruşturma kapsamında geminin denize elverişliliğinin ve mürettebatın eylemlerinin de inceleneceğini aktardı.

9.6 MİLYAR DOLAR ZARARA NEDEN OLMUŞTU

Kanala oturan Ever Given adlı gemiyi kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmış, yerinden hareket ettirebilmek için 14 römorkör kullanılmıştı. Çapraz bir şekilde karaya oturarak Süveyş Kanalı trafiğini tıkayan 400 metre uzunluğundaki ve 59 metre genişliğindeki dev geminin kurtarılması için Türkiye'den de Mısır'a yardım teklifi yapılmıştı.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given'ın günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı söylenmişti. Deniz trafiğinin durmasıyla Mısır'ın ise günlük yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı ifade edilmişti.

(İHA)