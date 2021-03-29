Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı: Kanal yeniden açılıyor!
Son dakika haberi... Süveyş Kanalı'nda sıkışması nedeniyle kanalı tıkayan Evergreen şirketine ait Ever Given gemisinin kurtarıldığı belirtildi. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın yeniden açılması bekleniyor.
Son dakika haberi... Süveyş Kanalı'nda sıkışması nedeniyle kanalı tıkayan Evergreen şirketine ait Ever Given gemisinin kurtarıldığı belirtildi. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın yeniden açılması bekleniyor.
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