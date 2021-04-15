Türkiye'nin en sevilen iç giyim markası Suwen, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. SPK'ya gönderilen izahnamenin taslak metni, firmanın internet sitesi www.suwencompany.com'da yayımlandı. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyen vatandaşların araştırdığı Suwen halka arz ne zaman? Halka arz başvuru süreci ne zaman belli olur? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK'ya iletilen taslak izahnamenin, şirketin www.suwencompany.com Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası’nın www.tskb.com.tr ve Gedik Yatırım’ın www.gedik.com adresli internet sitelerinde yayımlanmasının ardından Suwen halka arz detayları da belli oldu.

2020 yılı sonu itibarıyla iç giyim, plaj giyim ve ev giyim sektörlerinde, 35 ilde, 11 mağazası ve 573 çalışanı ile ülkemizde öncü hale gelen Suwen, Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre Türkiye’nin iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde ikinci sırada bulunuyor. Bin 200'den fazla ürün çeşidiyle kadın iç giyiminde çığır açan Suwen'in halka arz başvurusu, SPK tarafından değerlendirilme aşamasında.

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurudan onay bekleyen Suwen markasının halka arz edileceği tarih henüz belli olmadı.

SUWEN HALKA ARZ BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Payların halka arz süreci SPK’nın, Borsada işlem görme süreci ise Borsa İstanbul’un incelemelerine tabidir. Şirket paylarının halka arz edilip işlem görmesi için aşağıdaki adımların tamamlanması gerekmektedir.

SPK VE BORSA İSTANBUL'A MÜRACAAT

Şirketler tarafından gerekli evraklar hazırlandıktan sonra SPK’ya izahnamenin onayı için, Borsa İstanbul’a da ilgili pazarda işlem görmek için müracaat edilir. Halka arz sürecinin kısalması açısından Borsa İstanbul başvurusunun SPK başvurusu ile eşzamanlı olarak yapılması faydalı olacaktır.

Başvuru şirket tarafından yapılabileceği gibi yetkili aracı kuruluş tarafından da yapılabilir. GİP başvuruları şirket ve piyasa danışmanı tarafından birlikte yapılır. Ayrıca tanıtım faaliyetlerine bu aşamada başlanır. Tanıtım faaliyetinin şekli ve içeriği bu adımda belirlenir.

Mümkün olduğunca çok sayıda yatırımcıyı çekmek için tanıtım faaliyetlerine gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Şirket paylarının halka arz edileceğine dair şirket yetkililerinin beyanatları olabileceği gibi, yazılı ve görsel basında şirketin faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilebilir. Diğer taraftan, şirketi tanıtmak amacıyla sadece ulusal değil, uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde de tanıtım faaliyetleri yapılabilir.

BORSA İSTANBUL VE SPK UZMANLARINCA ŞİRKET İNCELEMESİ

Şirketin halka arz ve Borsa İstanbul’da işlem görme başvurusundaki eksik bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra, şirket merkez ve üretim tesisleri Borsa ve SPK uzmanlarınca ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunulmaktadır. İşlem görme başvurusunda bulunan şirketin türüne göre (sanayi şirketi, hizmet şirketi, sigorta şirketi, banka vb.) gerçekleştirilen incelemeler arasında çeşitli farklılıklar olsa da temelde aşağıda yer alan hususlar üzerinde durulmaktadır.

1- Finansal Verilerin İncelenmesi Finansal verilerin incelenmesinde, şirketin finansal durumunun anlaşılması amacına yönelik olarak statik ve dinamik mali analizin yanı sıra önemli rasyoların analizi yapılır.

2- Finansal Olmayan Verilerin İncelenmesi Şirketin finansal olmayan verileri olarak; mamul veya hizmet üretim prosesi, üretim tesisleri, yurt içi ve yurt dışı satışlar, yatırımlar, grup şirketleri ile ilişkiler, hukuki durum, faaliyetin sürdürülmesi ile ilgili önemli sözleşmeler gibi konular incelenir.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASINA MÜRACAAT

Borsa İstanbul’un iştiraki olan Takasbank, Türkiye’de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır. Takasbank, Borsa İstanbul’da işlem görecek olan sermaye piyasası araçlarının tümüne uluslararası geçerliliği olan bir numaralandırma sistemi olan “ISIN kodu” vermektedir. Halka arz sürecinde şirketlerin Takasbank’a müracaatı ve halka arz edilecek sermaye piyasası aracı için ISIN kodunun Takasbank’tan alınması zorunludur.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA MÜRACAAT

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarını hak sahibi bazında kayıt altına alır. Takasbank müracaatını takiben halka arz edilecek payların, MKK nezdinde kayden oluşturulması ve halka arzın tamamlanması ile birlikte halka arzdan pay alan yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına bu payların aktarılması için şirketin MKK’ya üye olması gerekmektedir. Ayrıca şeffaflık ilkesi gereği sermaye piyasası aracı ihraç eden şirketlerin finansal tabloları ile özel durum açıklamalarını MKK tarafından işletilmekte olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) yayınlamaları gerekmekte olup, açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlayabilmek için şirketlerin MKK’ya “KAP” üyeliği için de başvuruda bulunmaları ve elektronik sertifika almaları gerekmektedir.

BORSA İSTANBUL TARAFINDAN ŞİRKETİN İŞLEM GÖRECEĞİ PAZARIN BELİRLENMESİ

Paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi için başvuran bir şirketin payları Borsa İstanbul uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrasında Borsa Yönetim Kurulu’nca verilecek kararla şartlarını sağladığı yandaki şemada gösterilen Borsa İstanbul Pay Piyasası pazarlarından birinde işlem görür.

SUWEN HAKKINDA

2005 yılında İstanbul’da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim (KİEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Modern Özel Zincir Mağazalar arasında Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen’in mağazaları yılda ortalama 4 milyon ziyaretçi ağırlamaktadır. Suwen, Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre mağaza sayısı artışında en hızlı büyüyen marka konumunda bulunmaktadır.

Suwen, kendi markası ve tasarımı ile ulaşılabilir fiyatlar, kaliteden ödün vermediği fonksiyonel ve zarif ürünlerle müşterilerine hizmet vermektedir. İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır.

Suwen Türkiye’deki perakende ağını genişletmeyi ve ürünlerini yurtdışında Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Afrika ile Orta ve Uzak Doğu Asya bölgelerine sunmayı hedeflemektedir.