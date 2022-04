2005 yılında İstanbul’da kurulan ve perakende olarak vatandaşlara hizmet veren iç giyim markası Suwen, yatırımlarını artırmak için halka arz olacağını açıkladı. Halka arzın detayları netleşirken bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Suwen halka arz ne zaman, hangi tarihlerde ? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne? haberimizde...

SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE ?

7 Nisan günü SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Suwen'in halka arzı için talep toplama tarihleri 13-14-15 Nisan 2022 olarak belirlendi.

SUWEN HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, HİSSE KODU NE?

Suwen markasının halka arzının hisse fiyatı 18,50 TL olarak belirlendi. Halka arzın hisse kodu ise SUWEN olarak belirlendi. Halka arz edilecek pay ise 23 milyon TL olacak. Halka arz ise oransal dağıtım olacak.

Konsorsiyum Üyeleri

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SUWEN MARKASI HAKKINDA

Türkiye’de kendi markası ve tasarımı ile üretim yapan, yüksek kalite, ulaşılabilir fiyatlar, fonksiyonel ve zarif ürünlerle müşterilerine hizmet veren bir perakende firmasıdır.

Zarif tasarımlarla farklı yaşam tarzına sahip olan Suwen, kadınlara önemli anlarında konfor ve fayda odaklı bir yaklaşımla eşlik eder.

Logomuz, kadınları mükemmel bir şekilde sembolize eden iki ikonla şekillenir "Kalp" ve "W".

"My body is so special” sloganı kadının kendine güvenini, asil şıklığını, romantizmi ve tutkuyu; kurumsal renklerimiz olan pembe, yavru ağzı, ekru ve pudranın eşsiz büyüsüyle vurgular.

İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo & bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır.

Kasım 2017’de %51 Taxim Capital ortaklığı ile hem Türkiye’deki perakende ağını genişletmeyi hem de Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Afrika ile Orta ve Uzak Doğu Asya bölgelerine yayılmayı hedeflemektedir.

