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Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan yolda seyir halindeyken suya gömülen otomobil, iş makinesi ile kurtarıldı.

Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan yolda seyir halindeyken suya gömülen otomobil, iş makinesi ile kurtarıldı.

Tarsus'ta şiddetli yağışlar ekili alanların yanı sıra kırsal mahalleleri de etkiledi. Tarsus'a bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil yolda sulara gömüldü. Kendini güçlükle dışarı atan sürücü, hemen yardım istedi. Olay yerine gelen iş makinası ile suya gömülen araç kurtarıldı.

Kent merkezinde gün boyu devam eden yağmur nedeniyle ana caddeler ve sokaklar ile denize yakın mahalleler sular altında kaldı.

Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı

Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı

Kaynak: İHA




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