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  3. Suyu boşaltılan göletten 4 kafatası ile kemikler çıktı

Suyu boşaltılan göletten 4 kafatası ile kemikler çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak Köyü'nde suyu boşaltılan bir göletten 4 kafatası ile çok sayıda kemik çıktı.

Suyu boşaltılan göletten 4 kafatası ile kemikler çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyündeki sulama amaçlı kullanılan gölette pompa arızası oldu. Bunun üzerine arızanın giderilmesi için göletin suyu buşaltıldı.

Çevrede hayvan otlatan çobanların suyun büyük bölümünün boşaltıldığı göletin zemininde 4 kafatası ile çok sayıda kemik görmesi üzerine köy muhtarı Rıdvan Yaşar durumu jandarmaya bildirdi.

GÖLETTEN ÇIKAN 4 KAFATASI VE KEMİKLER BURSA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası toplanan 4 kafatası ve kemikler, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Suyu boşaltılan göletten 4 kafatası ile kemikler çıktı

Akyaprak Köyü'nün muhtarı Rıdvan Yaşar, bölgede eski bir yerleşim yeri ve mezarlık bulunduğunu tahmin ettiklerini, bu kemiklerin su altında kalan mezarlıktan çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Suyu boşaltılan göletten 4 kafatası ile kemikler çıktı

Yaşar, arızanın giderilmesi için göletteki suyun tamamının boşaltılarak, başka kemik bulunup bulunmadığının araştırılacağını da belirtti.

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Editör Ekibi


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