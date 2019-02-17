Suyun biriktirdiği ağaç dallarından sanat eseri çıkarıyor

Batman'ın Sason ilçesinde 43 yaşındaki Yüksel Yalçın Bozkurt, çayın etrafında biriken ağaç dallarını toplayarak atölyesine taşıyor. Boş zamanlarında atölyesine uğrayıp topladığı eşyalara bakan Bozkurt, küçük dokunuşlarla dallardan sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Sason'da yaşayan Bozkurt, boş zamanlarında çayın etrafına giderek işine yarayabilecek ağaç dallarını alıp atölyesine taşıyor. Çevreden edindiği odunları da atölyesine taşıyan Bozkurt, birkaç gün dinlendikten sonra tekrar atölyesinin yolunu tutarak çalışmalarına başlıyor. Öncelikle topladığı odun ve ağaç dallarına uzun uzun bakıp onlardan ne yapabileceğini kafasında kuran Bozkurt, daha sonra kolları sıvayarak işe koyuluyor. Atık durumda olan malzemeleri birer birer işleyen Bozkurt, bunlardan birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Yaptığı çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Bozkurt, yaklaşık 3 sene önce evdeki atık malzemelere şekil vererek bu hobisini ortaya çıkardığını söyledi. Çalışmadığı günlerde Sason Çayı etrafına gidip burada biriken dal ve odunları topladığını belirten Bozkurt, malzemeleri büyük bir özenle atölyesine taşıdığını ifade etti. Ağaç dalları ve odunları kurumaları için bir süre atölyesinde beklettiğini anlatan Bozkurt, "Dışarıdan getirdiğim odun parçalarını atölyemde bir köşeye bırakıyorum. Daha sonra o ağaçlar ne olacak, onlarla ne yapabilirim diye düşünüyorum. Kendi imkanlarımla kurduğum atölyede çeşitli objeler ortaya çıkarıyorum, bu benim için vazgeçilmez oldu. Günde 3-4 saatimi burada geçiriyorum. Çeşitli ev eşyaları, süs eşyaları ve sanatsal çalışmalar yapıyorum. Her bir parçanın yapımı ortalama bir haftamı alıyor. Tüm işlemleri tamamladıktan sonra ürün ortaya çıkınca, kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

Kaynak: İHA